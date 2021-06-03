В Госдуме предложили материально поощрять молодежь за занятия спортом

"Необходимо создать стимулы для вовлечения молодых людей в занятия спортом и связать их с будущим и карьерой. Начиная со школ, вузов - поощрять материально тех, кто на постоянной основе занимается спортом, защищает честь своих учебных учреждений на соревнованиях различного уровня", - заявил он в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.
По мнению парламентария, это может быть приоритет на вступительных экзаменах в вузы, повышенная стипендия для студентов и другие стипендиальные программы, дополнительные выплаты. "Такой подход поможет популяризовать участие ребят в деятельности школьных и студенческих спортклубов", - считает Борис Пайкин.
Он также отметил, что система школьного и студенческого спорта должна не только обеспечить условия для занятий молодежи физкультурой и спортом, но и стать инструментом по выявлению талантов, трамплином и стартовой площадкой для начала карьеры подающих надежды молодых людей в профессиональном спорте.
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