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Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
03.06.2021 17:10
Текст: Галина Мисливская

В Госдуме предложили материально поощрять молодежь за занятия спортом

Для вовлечения школьников и студентов в регулярные занятия спортом можно использовать материальные стимулы, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

"Необходимо создать стимулы для вовлечения молодых людей в занятия спортом и связать их с будущим и карьерой. Начиная со школ, вузов - поощрять материально тех, кто на постоянной основе занимается спортом, защищает честь своих учебных учреждений на соревнованиях различного уровня", - заявил он в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: iStock
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По мнению парламентария, это может быть приоритет на вступительных экзаменах в вузы, повышенная стипендия для студентов и другие стипендиальные программы, дополнительные выплаты. "Такой подход поможет популяризовать участие ребят в деятельности школьных и студенческих спортклубов", - считает Борис Пайкин.

Он также отметил, что система школьного и студенческого спорта должна не только обеспечить условия для занятий молодежи физкультурой и спортом, но и стать инструментом по выявлению талантов, трамплином и стартовой площадкой для начала карьеры подающих надежды молодых людей в профессиональном спорте.

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