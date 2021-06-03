В Минпромторге назвали товары, которые войдут в программу маркировки

Следующими в программу маркировки войдут велосипеды, упакованная питьевая вода, БАДы и антисептики. Об этом на ПМЭФ заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Велосипеды - это просьба производителей, БАДы, сейчас с конца года начинается маркировка упакованной питьевой воды, антисептики. Ну и дальше, работая с бизнесом, мы будем принимать предложения, их оценивать и вовлекать новые товарные группы", - сказал он в интервью НТВ.
Напомним, единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. С помощью маркировки можно будет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
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