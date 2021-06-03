Захарова поспорила с Венедиктовым о СМИ-иноагентах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поспорила на полях ПМЭФ с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым о СМИ-иноагентах.
В ответ на критику принятого в России закона Захарова обратила внимание на ситуацию с правами российских журналистов за рубежом. Власти США отказываются работать с ними, навешивают ярлыки в ходе публичных мероприятий. Во Франции аккредитованных журналистов просто не пускают на мероприятия. В ответ Россия была обязана предпринять меры, при этом российский закон о СМИ-иноагентах является куда более либеральным, чем его заокеанский прототип, отметила Захарова.
По ее словам, рассматривая международные отношения, нельзя вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи. "Это неграмотно, непрофессионально", - отметила дипломат.
Перебивший ее Венедиктов заявил, что как нормальный гражданин критикует, прежде всего, собственное правительство, а закон о СМИ-иноагентах он назвал внутренним российским делом. В ответ Захарова напомнила, что они находятся не в студии "Эха Москвы".
Представитель МИД также обратила внимание, что в последние месяцы идет "массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ". "С учетом той страсти, которую вы сейчас нам продемонстрировали, вы можете стать инициатором начала борьбы против бесчинств в соцсетях. Давайте бороться вместе с этим", - предложила Захарова. Венедиктов ответил согласием.
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