2 тысячи обязательных строительных норм планируется упразднить

Еще 2 тысячи обязательных требований будут переведены в разряд добровольных в ближайшее время. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста" Петербургского международного экономического форума.

Около 3 тысяч строительных норм стали рекомендательными в прошлом году, на днях в этот разряд были переведены еще 3800 норм (постановление вступит в силу с сентября нынешнего года). Среди них есть такие, которые сильно влияют на строительство, отметил Хуснуллин. Еще 2 тысячи требований будут упрощены в течение года, добавил он.

В строительстве сейчас существует более 130 согласительных процедур, отметил вице-премьер. Необходимо сократить их до 50.

После сокращения строительных норм в сентябре в перечне обязательных требований останется 4200 позиций, сообщал ранее Минстрой.