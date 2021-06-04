Абрамченко: Углеродный след от атомной энергетики близок к нулю

Сегодня в энергобалансе России 45% - это низкоэмиссионные источники энергии, в том числе атомная генерация, в которой выбросы парниковых газов близки к нулю. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ.

По ее словам, с 90-х годов выбросы в России уменьшились с 3,1 млрд тонн до 1,6 млрд тонн эквивалента CO2. Но важно заниматься не только сокращением выбросов парниковых газов, нужно заниматься также их поглощением экосистемами. По площади лесов Россия уступает только Бразилии и мы вносим огромный вклад в поглощение глобальных выбросов как своих, так и чужих. Наша экосистема, в первую очередь леса, поглощают 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа.

"Сейчас мы создаем систему карбоновых полигонов - это площадки в разных климатических зонах, сегодня их уже восемь, на которых мы учимся измерять объем выбросов и поглощающую способность экосистем, а также технологии, увеличивающие эту способность", - сказала Абрамченко.

Она отметила, что сейчас пересмотрен сценарий низкоуглеродного развития экономики России до 2050 года. За счет повышения энергоэффективности мы сможем снизить количество выбросов парниковых газов до 1 млрд тонн эквивалента CO2.