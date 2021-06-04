Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России

Цены на продукты питания в России в целом стабилизировались, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, правительство проводит постоянный мониторинг цен на основе данных контрольно-кассовой техники, Росстата, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза.

"В последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении "борщевого набора", но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11% - это картофель", - уточнила Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".