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Экономика
04.06.2021 15:11
Текст: Матвей Линник

Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России

Цены на продукты питания в России в целом стабилизировались, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По ее словам, правительство проводит постоянный мониторинг цен на основе данных контрольно-кассовой техники, Росстата, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза.

"В последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении "борщевого набора", но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11% - это картофель", - уточнила Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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