Аксаков рассказал о расширении системы страхования вкладов

Законопроект о расширении системы страхования банковских вкладов на средний бизнес и организации социальной сферы может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Рассчитываю, что на следующей неделе внесем в Госдуму законопроект (о расширении системы банковских вкладов, - прим. "РГ"). Сейчас многие учебные заведения, здравоохранительные и социальные учреждения могут потерять деньги в банках - почему мы их тогда должны исключать из страхования вкладов? В плюс к этому будет защищен и средний бизнес", - сообщил Аксаков.

По его словам, расширение системы страхования вкладов решает и еще одну задачу - повышение конкуренции в банковской системе. "Сейчас организации, которые не попадают в систему страхования вкладов, выбирают только крупные банки. А после изменений они будут смелее работать с небольшими банками и заодно обеспечат их ликвидностью", - заявил Аксаков. Он уточнил, что страхуемая сумма вкладов при внесении законопроекта в Госдума останется на уровне 1,4 млн руб., но впоследствии она еще будет обсуждаться.

Работу над вопросом по расширению системы страхования вкладов на средний бизнес и предприятия социальной сферы Банк России анонсировал в конце мая.

Система страхования вкладов действует в России с 2004 года. Объем страхового возмещения несколько раз увеличивался, на данный момент он составляет 1,4 млн руб. (кроме счетов эскроу, где сумма может составлять до 10 млн руб.). Это максимальная сумма, которую вкладчик может получить со всех счетов и вкладов в банке при наступлении страхового случая: отзыве или аннулировании лицензии у банка или введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. На данный момент закон признает вкладчиками, которые могут претендовать на страховое возмещение, физлиц, индивидуальных предпринимателей, малые предприятия, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ряд некоммерческих организаций.