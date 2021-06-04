Алексей Кудрин: Госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях

На вызовы новой "зеленой" повестки смогут ответить в основном частные компании, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Государство им должно помогать, но никак не пытаться самим заместить частную экономику, заявил он в интервью "Российской газете" на полях ПМЭФ.

Алексей Леонидович, в прогнозном плане правительства по приватизации мало крупных активов, и те не очень активно продаются. Не считаете ли вы, что пора ускорить приватизацию крупных компаний, тем более что они уже торгуются на бирже?

Алексей Кудрин: Я считаю, что госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях. Я сторонник того, как мы декларировали это в середине нулевых - в государственной собственности должно остаться только то, что трудно подвергается рыночным процессам. Какие-то отрасли нужно оставить в государственной собственности, например, связанные с безопасностью.

Оттуда, где чисто рыночная среда, где могут успешно работать рыночные компании, государство постепенно должно выходить.

Кроме того, главная тема форума, которая прозвучала уже на первой сессии, но еще не акцентирована по-настоящему, это энергопереход и уход компаний в углеродную нейтральность в будущем. И он затрагивает Россию больше, чем другие страны в силу того, что мы поставщики этого углеродного сырья на мировой рынок. В этом смысле новые стратегии стран и предприятий нас коснутся в полном объеме. Мне кажется, что форум должен стать площадкой осмысления этой перспективы.

Для меня она складывается из двух отрезков: до 2030 года, когда мы пройдем пик потребления нефти в мире, как мир прошел пик потребления угля, и десятилетие - от 2030 до 2040 года - это будет ответ нашей экономики на замещение экспорта углеводородов. 10 лет - маленький период. Они пронесутся молниеносно, за этот период мы должны дать ответ на вызовы мировой экономики.

Встречать эти вызовы лучше с государственными компаниями или все-таки частными?

Алексей Кудрин: Я стопроцентно уверен, что на них смогут ответить в основном только частные компании. Государство им должно помогать, но никак не пытаться самим заместить частную экономику. Бизнес быстрее, активнее и динамичнее развивается, когда он частный. Ключевые компании, которые входят в мировой топ по скорости развития, как правило, технологические. Они давно уже вытеснили как нефтяные, так и банковские группы, и они все частные.

У некоторых российских компаний в государственном секторе есть мышление современного управления. Они стараются совершенствовать свое корпоративное управление.

Но госкомпании все-таки очень сильно зависят от государственной бюрократии, смены руководства, моделей. У нас членами совета директоров являются, как правило, чиновники. В этом смысле они менее активны.

А от качества корпоративного управления, быстрого реагирования и перестройки зависит способность стать передовыми. И передовые компании нам нужны не в нефтяной области. В условиях мирового энергоперехода к неуглеродной экономике нам нужны технологические компании.

Счетная палата будет вносить предложения в правительство, чтобы избавиться от доли государства в таких компаниях?

Алексей Кудрин: В данном случае у меня более общие предложения, не будем за правительство писать. Мы все-таки держим определенную дистанцию. Но каждая крупная проверка заканчивается рекомендацией, специально ориентированной на системные проблемы. Это общая практика ведущих счетных палат.

С этого года мы все рекомендации публикуем. Их в год выходит до 500, половина в прошлом году была реализована. Правительство их приняло. Но жизнь рекомендаций не один год, а 3-4 года: иногда требуются дополнительные расчеты, изменения в законодательстве, переосмысление работы институтов развития.

Как можно оценить эффективность рекомендаций Счетной палаты?

Алексей Кудрин: Сейчас мы провели проверку в природопользовании, дали целый комплекс рекомендаций по изменению секретности ряда полезных ископаемых, их рассекретили, теперь эти месторождения стали более инвестиционно привлекательными.

Или, например, наш анализ работы госкомпаний показал, что неизвестно точное их количество. Существовало три разных госресурса, которые давали разную информацию по количеству государственных компаний или компаний с госучастием. Министерства не отреагировали, но, когда мы опубликовали этот отчет, правительство собралось и оперативно свело все к единой базе. И теперь мы точно знаем, сколько у нас госкомпаний.

Там, где мы пишем, что инвестиция прямо не дала результат, цели не достигнуты, то правительство пересматривает объемы инвестиций. Например, после нашего заключения был ликвидирован Фонд моногородов, который не показывал выдающихся результатов. Ресурсы были перераспределены.

Недавно был анализ баз данных, на основе которых пересматриваются персональные данные пенсионеров по начислению пенсий. Мы показали, что сведения не вносятся своевременно в реестры, пенсионерам с опозданием доплачивают их законные средства. Мы показали это запаздывание, пенсии были пересчитаны.

Только в ходе самой проверки 70 млн рублей доначислили пенсионерам. По нашей рекомендации была проведена полная ревизия этих данных, их сопоставление. Пенсионный фонд научился более активно работать с этими данными, пересматривает их. Теперь видит, что за ним следят. Помимо 70 млн было массовое доначисление пенсий по всей стране с учетом пересмотра персональных данных пенсионеров. Это сотни миллионов рублей.

Какие важные, резонансные проверки сейчас на выходе у Счетной палаты?

Алексей Кудрин: Мы не планируем резонансные проверки, такими они получаются по факту. Причем иногда неожиданно, общество или СМИ вдруг более остро воспринимают какие-то отдельные вещи, которые нам казались рутинными. Так что это скорее функция СМИ создавать резонанс, мы же выполняем самую рутинную работу.

Что дает работа Счетной палаты субъектам экономики - малым, средним предприятиям?

Алексей Кудрин: Казалось бы, работа Счетной палаты далека от реального бизнеса, мы проверяем бюджетные деньги. Но на самом деле мы даем оценку не только того, как использовать средства, мы даем оценку результатам исполнения государственных программ и национальных проектов. Во всех сферах - от образования и здравоохранения до поддержки строительства жилья, бизнеса и пр.

Мы перестроили свою работу, проанализировали процессы, учли своевременность сбора, теперь вы сможете увидеть нашу оценку по исполнению бюджета не в сентябре - октябре, а в июле. Это позволяет более полноценно использовать эти данные в формировании бюджета нового года. Так было когда-то задумано, но, к сожалению, мы только сейчас сумели оптимизировать все процессы. Кстати, и правительство изменило все сроки предоставления данных и сбор всей консолидированной отчетности. Поэтому это наши совместные с правительством меры.

На прошлой неделе было принято постановление правительства о новом порядке формирования государственных программ. Это то средоточие организационных управленческих решений в отношении достижений целей, которые поставило себе правительство. До сих пор эти государственные программы, как известно, были, во многом, формальными. Не было ни существенной их корректировки, ни уменьшения финансирования неэффективных программ, хотя бюджетный кодекс дает правительству такой инструмент. Вносить изменения можно даже в течение года. В итоге программы не были управленческим инструментом. И вот 26 мая вышло постановление правительства, оно подправляет госпрограммы, делает их более стройными, нацеленными на конечный результат Я, быть может, более радикально подошел бы к переосмыслению их работы.

Пока реализация нацпроектов по-прежнему входит внутрь госпрограмм. Я считаю, что лучше, если бы нацпроекты и госпрограммы были двумя разными формами, чтобы нацпроекты не размывались внутри. Тем не менее уже сократили второстепенные детали, количество показателей в программах, чтобы депутатам легче было их оценивать. Мы думаем с Минэкономразвития о том, как оценивать эти программы, чтобы это стало актом, который влияет на их дальнейшее совершенствование, мотивацию министерств и ведомств. Вообще-то мы сейчас говорим о самых важных вещах - качестве государственного управления.

Нацпроекты с госпрограммами могут вообще разделить?

Алексей Кудрин: Уже нет. Нацпроекты остались внутри госпрограмм. Они делятся на федеральные проекты, а каждый из них входит в свою госпрограмму. У программы свои показатели, у федерального проекта - свои. И получается, что у каждой госпрограммы есть показатели, связанные с нацпроектами и не связанные. Это, мне кажется, чуть-чуть размывает достижение их показателей. На пути к целям размываются фокусы. Но, думаю, правительство с ними справится и выполнит и все программы, и нацпроекты.

Расходы бюджета могут быть увеличены за счет заимствований на внутреннем рынке. Какова вероятность того, что это произойдет и средства могут пойти на поддержку граждан?

Алексей Кудрин: Бюджет спланирован, все его цели уже расписаны. К новым поручениям относится только то, что президент объявил во время послания. Это единовременные выплаты школьникам перед учебным годом, увеличение доплат неполным семьям, компенсация проезда на летний отдых детей, целый ряд такого рода дополнительных социального рода выплат уже запланирован. Эти деньги уже зарезервированы в проект бюджета, поэтому сам бюджет не потребует принципиальных изменений. Дефицит бюджета на этот год заранее спланирован и пока не планируется его менять.

Мы в прошлом году имели рекордные заимствования на внутреннем рынке - 5,2 трлн руб. Это почти 5% ВВП, но с учетом того, что у нас часть доходов от нефтегазового сектора легла в резервный фонд, это уменьшило дефицит до 4,1 трлн рублей или 3,8% ВВП. В этом году запланирован дефицит 2,8 трлн руб. (2,4% ВВП). И заимствования в этом году будут примерно в два раза меньше. Никаких сложностей с заимствованиями нет, ресурсы на рынке есть. Но бюджет сбалансирован, резервы для социальных выплат есть.

Вы не считаете, что объемы заимствований стоит увеличивать, раз ситуация позволяет? Можно пустить деньги на новые проекты.

Алексей Кудрин: В прошлом году я говорил об этом, но это был кризисный год. В этом году я не вижу в этом необходимости.

Этот год уже не кризисный?

Алексей Кудрин: Это год выхода из кризиса, посткризисный. Надеюсь, он будет положительным в части роста реальных доходов населения. Правительство сохранило большую поддержку экономике и населению через целый ряд дополнительных выплат. В этом смысле это бюджет, который несет в себе еще нагрузку поддержки бизнеса и населения по выходу из кризиса. Но в меньшем объеме, это скорее переходный год.

Счетная палата участвует в дискуссии о продлении льготной ипотеки?

Алексей Кудрин: Нет, напрямую не участвуем в дискуссии внутри правительства.

Как оцениваете этап льготной ипотеки, который уже состоялся?

Алексей Кудрин: В антикризисный период все-таки плюсы превысили минусы. Как известно, из-за спроса цены выросли, тем самым у граждан не получилось сильной экономии. Но это дало определенный спрос бизнесу. И, я думаю, инвестировать в жилье сейчас будут больше. Это даст положительную волну. Но сейчас, уже в послекризисный период, я бы поддержал льготную ипотеку только по некоторым категориям.