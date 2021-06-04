Андрей Мельниченко: То, что строим - это передовые технологии

Глава комитета по стратегии компаний "Еврохим" Андрей Мельниченко в интервью "Российской газеты" рассказал о новых производственных проектах в Кингисеппе (Ленинградская область), о том как решаются экологические проблемы по очистке стоков и воздуха (спойлер: замкнутый цикл водооборота и улавливание углерода для предотвращения выбросов в атмосферу), о планах по социально-экономическому развитию Кингисеппа как одного из промышленных центров территории.

И о том, что ПМЭФ - очень своевременное мероприятие.