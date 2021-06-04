Цель - создать лучшее будущее

Пандемия снизила экономическую активность в нашей стране. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, растут инвестиции в экономику России, в том числе и от иностранных компаний. Вот и на полях открывшегося в Санкт-Петербурге международного экономического форума-2021 многие компании подписали соглашения об инвестициях в различные отрасли экономики Российской Федерации.

Фото: пресс- служба компании "ВАТ Россия"

Вложения в лучшее будущее

Одно из таких соглашений - о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта "Создание инновационного производства продукции нового поколения" заключила с Администрацией Санкт-Петербурга Группа "БАТ". Документ подписали вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и генеральный директор субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Группы "БАТ" Фарук Енер.

По условиям инвестиционного договора в течение трех лет компания инвестирует 3,7 миллиарда рублей в локализацию высокотехнологичного производства инновационной продукции. Это самая развивающаяся категория, имеющий большой потенциал для роста. Развитие нового портфеля продуктов позволяет предугадывать и удовлетворять постоянно меняющиеся потребности потребителей. Компания позиционирует себя как мультикатегорийный бизнес, деятельность которого выходит за рамки традиционной специфики отрасли.

"В "БАТ" у нас есть четкая цель - построить лучшее будущее согласно нашей глобальной стратегии A Better Tomorrow, снизив влияние нашего бизнеса на здоровье и окружающую среду. Создание лучшего будущего включает в себя нашу трансформацию в интересах потребителей, акционеров компании, ее сотрудников и общества в целом", рассказал Фарук Енер, генеральный директор Группы "БАТ"в субрегионе Россия, Центральная Азия и Беларусь.

Инвестиции будут направлены на внедрение в производственный процесс передовых технологий, модернизацию имеющихся на предприятии мощностей, а также открытие новой производственной линии с последующим обучением персонала для работы на оборудовании нового поколения. Производство в Санкт-Петербурге ориентировано не только на внутренний рынок, но и на экспорт в ближние страны - например, в Казахстан и другие.

Реализация инвестиционного проекта станет продолжением долгосрочного партнерства, в рамках которого компания уже инвестировала 4 млрд руб. в производство систем нагревания табака. Общие инвестиции Группы "БАТ" в экономику России составили около 1,5 млрд долларов. Только за 2020 год перечислено 11,1 миллиарда рублей в городские бюджеты всех уровней, а в целом в бюджет Российской Федерации - 181,9 миллиарда рублей в виде налогов.

Рынок растет быстро

Любой рынок - постоянно развивающаяся система, изменения которой нужно четко улавливать, чтобы добиваться успеха.

Российский рынок - второй в Группе "БАТ" по темпам роста в категории систем нагревания табака glo™, он играет особую роль в этом процессе, напоминает Енер. Петербургская фабрика "БАТ Россия" первой в мире наладила выпуск и экспорт табачных стиков, предназначенных для систем нагревания табака glо. "Инвестиции в реализацию этого проекта уже превысили 4 млрд. рублей, и мы планируем вложить ещё около 4 млрд. рублей в расширение производства в рамках нашей глобальной стратегии по снижению вреда от табака", говорит Енер. По его словам, с момента появления "БАТ" на российском рынке, мы инвестировали около 1,5 млрд. долларов в российскую экономику", -

Новая стратегия компании A better tomorrow направлена на создание лучшего будущего: сокращение воздействия бизнеса на здоровье и окружающую среду за счет снижения рисков и обеспечение устойчивого развития. Кроме того, в результате реализации стратегии акционеры будут получать высокую и стабильную прибыль, а сотрудникам будет обеспечено динамичное и интересное место работы. От этого выиграет не только сама компания, но и общество в целом. Поэтому процесс глубокой трансформации, затрагивает все сферы деятельности.

Российского потребителя отличает высокая заинтересованность в инновациях, считают в "БАТ", он склонен выбирать все новое, отдает предпочтения самым совершенным технологиям. Сложился определенный потребительский тренд, и компания стремится соответствовать ему. Так, показатель продаж инновационных продуктов к 2020 году вырос в десять раз. Эта категория должна одним из ключевых источников выручки в портфеле к 2030 году.

Амбиции компании состоят в том, чтобы сделать категорию инновационных продуктов основным источником прибыльности к 2030 году. И ключевым моментом является удовлетворение возникающих потребностей. Разнообразие продуктов можно сравнить с другими отраслями. Например, в наших кафе 30 лет назад предлагали всего три вида кофе - американо, эспрессо и капучино. Сегодня в каждой кофейне вам предложат десятки вариантов кофе - с кофеином или без него, различных сортов и вкусов. Потребности людей постоянно растут и усложняются, и производители должны улавливать их и успевать трансформироваться, чтобы удовлетворить всех.

"Я работаю в мультикатегорийном бизнесе, который трансформируется ради лучшего будущего для потребителей, собственных сотрудников, окружающей среды и общества в целом", резюмирует Енер. Стратегия А Better Tomorrow как раз и говорит не только о позитивном имидже, но и о позитивном влиянии бизнеса Группы "БАТ" на общество и окружающую среду