2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
04.06.2021 18:03
Текст: Алексей Дуэль

Число заявок на регистрацию компьютерных программ возросло на 40%

Сокращение налога на прибыль в сфере IT с 20% до 3% привело к росту заявок на регистрацию авторских прав разработчиков компьютерных программ на 40% в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такими промежуточными итогам с "РГ" поделился руководитель Роспатента Григорий Ивлиев во время Петербургского международного экономического форума.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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"Мы видим, что эффект от принимаемым правительством мер для стимулирования патентной активности был почти мгновенный, отрасль на это отреагировала огромным всплеском заявок, - сказал Григорий Ивлиев. - В целом мы на 2021 год смотрим с большой надеждой и перспективой. Мы видим, что в первые месяцы рост наметился, в мае тенденция сохраняется. Посмотрим, как будет к концу года. Думаю, что рост будет, причем существенный".

В целом 2021 год отличается существенным числом роста заявок на изобретения, продолжил глава Роспатента. Причем цифры увеличивают не только относительно прошлого года, когда картина оказалась смазанной из-за пандемии, но и по сравнению с довольно успешным 2019 годом.

"Большой рост в медицине и фармацевтике - на 22% по сравнению с 2019 годом, - продолжил Ивлиев. - Общее число поданных заявок научно-исследовательскими институтами и вузами увеличилось на 38%".

Одновременно развиваются и новые инструменты патентной защиты. В Роспатент подано уже 68 заявок на регистрацию географического указания - этот объект интеллектуальной собственности появился в России в августе прошлого года.

"Мы видим заявки из Америки, Кореи, со всех уголков нашей страны, - перечислил руководитель Роспатента. - У нас уже есть большой пакет для рассмотрения, и это только начало. Мы думаем, что будет несколько тысяч зарегистрированных географический указаний, под брендом которых будут продаваться очень популярные в нашей стране товары".

Среди изделий, которые окажутся под защитой географических указаний, есть лечебные грязи, вода минеральная, вино, пояснил Ивлиев и привел в пример "Кубанское вино", которое теперь обозначает не просто напиток, произведенный в Краснодарском крае, а конкретную марку вина.

"Географические указания - это требования, которые предъявляются к тому товару или к той услуге, на которую этот бренд дается, - сказал Григорий Ивлиев. - И требования эти, как правило, качественные".

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