Число заявок на регистрацию компьютерных программ возросло на 40%

Такими промежуточными итогам с "РГ" поделился руководитель Роспатента Григорий Ивлиев во время Петербургского международного экономического форума.
"Мы видим, что эффект от принимаемым правительством мер для стимулирования патентной активности был почти мгновенный, отрасль на это отреагировала огромным всплеском заявок, - сказал Григорий Ивлиев. - В целом мы на 2021 год смотрим с большой надеждой и перспективой. Мы видим, что в первые месяцы рост наметился, в мае тенденция сохраняется. Посмотрим, как будет к концу года. Думаю, что рост будет, причем существенный".
В целом 2021 год отличается существенным числом роста заявок на изобретения, продолжил глава Роспатента. Причем цифры увеличивают не только относительно прошлого года, когда картина оказалась смазанной из-за пандемии, но и по сравнению с довольно успешным 2019 годом.
"Большой рост в медицине и фармацевтике - на 22% по сравнению с 2019 годом, - продолжил Ивлиев. - Общее число поданных заявок научно-исследовательскими институтами и вузами увеличилось на 38%".
Одновременно развиваются и новые инструменты патентной защиты. В Роспатент подано уже 68 заявок на регистрацию географического указания - этот объект интеллектуальной собственности появился в России в августе прошлого года.
"Мы видим заявки из Америки, Кореи, со всех уголков нашей страны, - перечислил руководитель Роспатента. - У нас уже есть большой пакет для рассмотрения, и это только начало. Мы думаем, что будет несколько тысяч зарегистрированных географический указаний, под брендом которых будут продаваться очень популярные в нашей стране товары".
Среди изделий, которые окажутся под защитой географических указаний, есть лечебные грязи, вода минеральная, вино, пояснил Ивлиев и привел в пример "Кубанское вино", которое теперь обозначает не просто напиток, произведенный в Краснодарском крае, а конкретную марку вина.
"Географические указания - это требования, которые предъявляются к тому товару или к той услуге, на которую этот бренд дается, - сказал Григорий Ивлиев. - И требования эти, как правило, качественные".
Число заявок на регистрацию компьютерных программ возросло на 40%
2021 год отличается существенным числом роста заявок на изобретения. Об этом рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев во время ПМЭФ. Одновременно развиваются и новые инструменты патентной защиты
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