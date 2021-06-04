Что сказал Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств

На полях XXIV Петербургского международного экономического форума Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Очень рад вас всех приветствовать.

Наши встречи в рамках Петербургского международного экономического форума стали регулярными. Они всегда завершают, во всяком случае для меня, день работы на Петербургском форуме: уже как бы на десерт, на сладкое, самое интересное начинается на наших встречах с вами. Надеюсь, так будет и в этот раз. Я вас всех приветствую.

Хочу передать слово нашему модератору без всяких длинных вступительных слов. Мне кажется, будет полезнее и интереснее, если мы перейдём прямо к живой дискуссии.

Сергей Владимирович, пожалуйста.

С.Михайлов: Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович.

Приветствую вас, коллеги, дамы и господа! Добрый день, вечер, кому-то - доброй ночи и даже доброго утра!

Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы откликнулись на приглашение ТАСС. Пропустить такой разговор второй год подряд было бы непростительно: в прошлом году мы сделали паузу.

Нас сегодня 16 человек, Владимир Владимирович, - руководители ведущих новостных агентств мира. Рядом со многими из вас в ваших странах в этот раз работают зарубежные корреспонденты ТАСС, они всегда готовы помочь, если что.

Безусловно, главный минус формата нашей сегодняшней встречи - невозможность в этом году воочию увидеть удивительный и гостеприимный Санкт-Петербург. Нам вдвойне жаль не встречать вас в этом году - надеюсь, как исключение, - в городе на Неве, поскольку в этот раз с нами сразу девять новых участников нашей встречи. По ходу разговора я, безусловно, как обычно, представлю и наших старых знакомых, и наших новых участников встречи.

Разброс времени от Токио до Нью-Йорка, наверное, тоже одна из проблем - может быть, не проблем, но факторов этой нашей встречи. Мы её, безусловно, учтём и дадим слово тем, у кого уже приближается утро или уже наступило.

Кратко по порядку встречи. Просьба сначала подготовить по одному самому важному, самому главному для вас вопросу. Вторые и третьи вопросы мы зададим, если у нас останется и хватит времени. Я уверен, что диалог наш будет полезным и откровенным, как и все предыдущие семь встреч.

Конечно, этот и прошлый год для всех особенный и печальный. Мир столкнулся с последствиями COVID-19, люди скорбят об унесённых жизнях родных, близких, соотечественников, страны несут громадные экономические потери. Это глобальная, планетарного масштаба катастрофа, которая изменила и продолжает менять мир.

Хочу поблагодарить многих из здесь сидящих коллег за то, что они поддержали инициативу ТАСС о проведении нашего фотоконкурса News Photo Award, который в этом году мы полностью посвятили ковиду. Мы так и назвали его - Overcoming COVID - "Преодолевая ковид". На конкурс поступило около четырёх тысяч снимков из 84 стран мира. Напомню, что обладателем гран-при стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренцо Куто.

Владимир Владимирович, ТАСС, как обычно, изучил основные темы и, безусловно, тема ковида 2020-2021 года, что происходило во всем мире, является главной, она не сходит с экранов, и главная медийная тема. Поэтому первый вопрос, который все коллеги делегировали мне задать, - как Россия выходит из пандемии? Какова Ваша оценка её причин и последствий для земного шара?

Продолжение следует.

Источник: kremlin.ru