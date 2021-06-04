Что сказал Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Очень рад вас всех приветствовать.
Наши встречи в рамках Петербургского международного экономического форума стали регулярными. Они всегда завершают, во всяком случае для меня, день работы на Петербургском форуме: уже как бы на десерт, на сладкое, самое интересное начинается на наших встречах с вами. Надеюсь, так будет и в этот раз. Я вас всех приветствую.
Хочу передать слово нашему модератору без всяких длинных вступительных слов. Мне кажется, будет полезнее и интереснее, если мы перейдём прямо к живой дискуссии.
Сергей Владимирович, пожалуйста.
С.Михайлов: Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович.
Приветствую вас, коллеги, дамы и господа! Добрый день, вечер, кому-то - доброй ночи и даже доброго утра!
Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы откликнулись на приглашение ТАСС. Пропустить такой разговор второй год подряд было бы непростительно: в прошлом году мы сделали паузу.
Нас сегодня 16 человек, Владимир Владимирович, - руководители ведущих новостных агентств мира. Рядом со многими из вас в ваших странах в этот раз работают зарубежные корреспонденты ТАСС, они всегда готовы помочь, если что.
Безусловно, главный минус формата нашей сегодняшней встречи - невозможность в этом году воочию увидеть удивительный и гостеприимный Санкт-Петербург. Нам вдвойне жаль не встречать вас в этом году - надеюсь, как исключение, - в городе на Неве, поскольку в этот раз с нами сразу девять новых участников нашей встречи. По ходу разговора я, безусловно, как обычно, представлю и наших старых знакомых, и наших новых участников встречи.
Разброс времени от Токио до Нью-Йорка, наверное, тоже одна из проблем - может быть, не проблем, но факторов этой нашей встречи. Мы её, безусловно, учтём и дадим слово тем, у кого уже приближается утро или уже наступило.
Кратко по порядку встречи. Просьба сначала подготовить по одному самому важному, самому главному для вас вопросу. Вторые и третьи вопросы мы зададим, если у нас останется и хватит времени. Я уверен, что диалог наш будет полезным и откровенным, как и все предыдущие семь встреч.
Конечно, этот и прошлый год для всех особенный и печальный. Мир столкнулся с последствиями COVID-19, люди скорбят об унесённых жизнях родных, близких, соотечественников, страны несут громадные экономические потери. Это глобальная, планетарного масштаба катастрофа, которая изменила и продолжает менять мир.
Хочу поблагодарить многих из здесь сидящих коллег за то, что они поддержали инициативу ТАСС о проведении нашего фотоконкурса News Photo Award, который в этом году мы полностью посвятили ковиду. Мы так и назвали его - Overcoming COVID - "Преодолевая ковид". На конкурс поступило около четырёх тысяч снимков из 84 стран мира. Напомню, что обладателем гран-при стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренцо Куто.
Владимир Владимирович, ТАСС, как обычно, изучил основные темы и, безусловно, тема ковида 2020-2021 года, что происходило во всем мире, является главной, она не сходит с экранов, и главная медийная тема. Поэтому первый вопрос, который все коллеги делегировали мне задать, - как Россия выходит из пандемии? Какова Ваша оценка её причин и последствий для земного шара?
Продолжение следует.
Источник: kremlin.ru
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