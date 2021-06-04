Coca-Cola поддерживает развитие инклюзивного общества в России

В 2022 году в России впервые пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады для спортсменов с особенностями ментального развития. Эти соревнования в Казани станут большим шагом к созданию в России инклюзивного общества, в котором все люди смогут наравне общаться друг другом, независимо от состояния своего здоровья, рассказал "РГ" вице-президент подразделения компании Coca-Cola в Европе, генеральный менеджер Coca-Cola в России и Беларуси Энди Бакингем на Петербургском международном экономическом форуме.
"Компания Coca-Cola сотрудничает со Специальной Олимпиадой уже 53 года и является не только ее генеральным спонсором, но и основателем. Идея этого соревнования в том, чтобы дать возможность спортсменам с особенностями ментального развития принять в них участие наравне с обычными спортсменами. Мы верим в то, что это позволит им раскрыть свой потенциал и поддержит развитие инклюзивного общества", - отметил Энди Бакингем.
Среди взрослого населения России около 800 тысяч человек с аутизмом и другими ментальными особенностями. Далеко не все из них занимаются спортом, но чрезвычайно важно дать возможность каждому из них проявить себя, подчеркнул Бакингем. Специальная Олимпиада затронет и группу поддержки атлетов, и членов их семей, то есть широкий круг людей, и в этом и есть главная ценность этой инициативы.
Еще один социально значимый проект, который поддерживает компания Coca-Cola, это "Сопровождаемое трудоустройство", направленный на поддержку людей с интеллектуальными нарушениями. Вместе с Фондом "Обнаженные сердца" анализирует, как этот проект разваривается во всем мире. Это позволит понять, в каком направлении развивать инициативу, какие проблемы возникают и какая поддержка нужна участникам проекта.
Coca-Cola присутствует практически во всех странах мира и поддерживает множество глобальных мировых событий. Это позволяет компании привлекать к работе на таких событиях людей с ментальными особенностями - например, в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 в России они работали мерчендайзерами. "Это был очень успешный опыт, который мы используем в том числе при подготовке к Специальной Олимпиаде 2022", - рассказал Энди Бакингем.
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