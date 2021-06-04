Для малого и среднего бизнеса отменят комиссию за систему быстрых платежей

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент РФ Владимир Путин объявил новые меры в пользу бизнеса. Так, речь об использовании системы быстрых платежей и новом механизме поддержки кредитования.

Глава государства напомнил, что власти приняли решение по страховым взносам для небольших предприятий. "Отказываться от этого не будем. Более того - готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства", - заявил он.

В текущем году в РФ, по его словам, планируется запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. Это так называемое зонтичное предоставление поручительств. Это означает, что Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. "По сути, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредиты более доступными", - пояснил Путин. Он привел оценки, согласно которым это позволит привлечь предпринимателям дополнительные ресурсы на развитие в размере не менее 600 млрд рублей до 2024 года.

Еще одна мера также касается некрупного бизнеса. "Знаю, что бизнес - особенно малый - сетует подчас на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других операций", - заявил Путин. Он отметил, что у него есть хорошая новость для предпринимателей.

"Предлагаю на период до конца года в полном объеме возмещать малому и среднему бизнесу комиссию за использование системы быстрых платежей, - сообщил президент. - В том случае, когда они продают свои товары и услуги гражданам".

Таким образом, стоимость услуг системы для них будет равна нулю.

Глава государства напомнил, что система быстрых платежей позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией. С ее помощью можно вести в том числе и безналичные расчеты между физлицами и предпринимателями. На 1 сентября текущего года к ней должны подключиться все системно значимые банки страны. "Считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это уже с 1 июля", - заявил Путин.

А чтобы не демотивировать банки, их поддержат из бюджета.