Фальков: Предпринимательство станет важнейшим компонентом развития вузов

Главным компонентом программ вузов на ближайшие 10 лет должно стать развитие предпринимательства. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он рассказал, что именно на предпринимательство должны обратить внимание вузы, особенно те, кто будет участвовать в программе "Приоритет 2030".

- Летом все университеты будут писать свои программы развития, а осенью будет отбор, и на ближайшие 10 лет они будут жить по программам, где важнейшим компонентом будет как раз развитие предпринимательства, - отметил министр.

Кроме того, Валерий Фальков подчеркнул необходимость в ближайшие 10-15 лет устранить разрыв между изобретениями и так называемой "продуктовой линейкой".

В планах министерства создание стартап-студий совместно с компаниями, университетами и научными лабораториями.