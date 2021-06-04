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Общество
04.06.2021 11:28
Текст: Мария Агранович

Фальков: Предпринимательство станет важнейшим компонентом развития вузов

Главным компонентом программ вузов на ближайшие 10 лет должно стать развитие предпринимательства. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

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Он рассказал, что именно на предпринимательство должны обратить внимание вузы, особенно те, кто будет участвовать в программе "Приоритет 2030".

- Летом все университеты будут писать свои программы развития, а осенью будет отбор, и на ближайшие 10 лет они будут жить по программам, где важнейшим компонентом будет как раз развитие предпринимательства, - отметил министр.

Кроме того, Валерий Фальков подчеркнул необходимость в ближайшие 10-15 лет устранить разрыв между изобретениями и так называемой "продуктовой линейкой".

В планах министерства создание стартап-студий совместно с компаниями, университетами и научными лабораториями.

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