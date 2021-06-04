"Интеррос" сделает токенизацию более экологичной

Холдинг "Интеррос", основанный Владимиром Потаниным, стал инвестором блокчейн-платформы Atomyze, которая занимается токенизацией физических активов. Об этом сообщил на площадке Петербургского международного экономического форума генеральный директор "Интерроса" и заместитель председателя совета директоров компании "Норильский Никель" Сергей Батехин на сессии по цифровым финансовым активам.

Российское отделение глобальной платформы Atomyze, независимые отделения которой уже существуют в американской и швейцарской юрисдикциях, в настоящее время ждет лицензии банка России, что позволит платформе успешно выполнять функции оператора в нашей стране. По словам Сергея Батехина, как только ЦБ выдаст лицензию как оператору обмена и оператору информационных систем, этот бизнес, активно развивающийся за рубежом, сможет прийти в Россию.

"Мы сейчас смотрим, что происходит в Швейцарии и в Америке, на сегодняшний день мы пока не отстаем, особенно если сможем запустить механизм в этом году", - отметил Сергей Батехин.

Первым эмитентом на платформе Atomyze стал "Норникель", который в прошлом году выпустил на этой площадке токены на поставки металлов для двух своих крупнейшх индустриальных партнеров Traxys SA и Umicore SA , а в начале этого года платежные инструменты на основе этих токенов стали торговаться на Лондонской и Франкфуртской биржах. Как сообщил Сергей Батехин, в связи с введением стандартов ESG очень важной частью этой истории становится контроль цепочек поставок на каждом этапе жизненного цикла товара.

"Сейчас Европейский союз собирается вводить так называемый электронный паспорт батарей для электромобилей. "Норникель" как производитель заинтересован в том, чтобы никель покупался и поставлялся тем компаниям, автомобильным концернам, которые хотят, чтобы он соответствовал этим стандартам. Так вот как раз смарт-контракт, или токен, позволяет в партию никеля, которая поставляется таким потребителям, записать информацию о том, где он был добыт, кому он был поставлен, как соблюдались экологические нормы", - сообщил топ-менеджер.

По его словам, новый продукт "будет интересен ответственным индустриальным потребителям, которые смогут отслеживать его на каждом этапе жизненного цикла производства продукта - не только в автомобиле, но и когда пойдет утилизация этих батарей. Это - целый процесс, который технология блокчейн позволяет в силу характера самой технологии просто это все осуществить".

Кроме того, Сергей Батехин рассказал, что компания "Норникель" приступает к выпуску углеродно-нейтрального никеля - первой на мировом рынке.

- Производство никеля - это отрасль металлургии, при которой выбросы диоксида углерода все равно будут, это часть технологии. Однако есть хорошая мировая практика, когда параллельно с такими производствами реализуются углеродно-отрицательные проекты, покрывающие негативное влияние выбросов углекислого газа, - сказал директор независимого экологического экспертного центра "Мир Эко" Роман Романов. - Выпуск углеродно-нейтрального никеля вполне реально осуществить, если параллельно с ним организовывать углеродно-отрицательные проекты, и в большей мере использовать возобновляемые источники энергии, гидроэнергетику. Основными проектами "Норникеля" будет модернизация производства. В первую очередь, предусматривается снижение выбросов от основного производства никеля и от объектов энергетики. Уменьшив на 60-70 тысяч тонн выбросы диоксида углерода, часть своей продукции компания с полным правом может назвать углеродно-нейтральной. При этом токенизация предприятия - это цифровая проверка всей технологической цепочки, в данном случае от добычи руды до продажи и утилизации аккумуляторных батарей. В цифровом виде вся эта цепочка хорошо прослеживается. Кстати, с запуском новых, более эффективных турбин на Усть-Хантайской ГЭС в Норильском промышленном районе доля возобновляемых источников энергии превысит 50 процентов, а, значит, будет сжигаться меньше углеродного топлива.

Очевидно, что принятый в начале года закон о цифровых финансовых активах дал большой толчок с точки зрения развития цифровизации и токенизации крупнейших промышленных компаний. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, осенью будет принят закон о налогообложении цифровых финансовых активов, в который, вероятно, войдут нормы, которые успешно применяются при налогообложении ценных бумаг. На текущий момент в ЦБ РФ подано всего несколько заявок российскими компаниями на выпуск собственных цифровых финансовых активов - среди них "Атомайз - Россия", "Сбер" и "Трансмашхолдинг".