Инвестиции в переработку отходов составят в этом году 30 млрд рублей

Отрасль по переработке твердых коммунальных отходов в этом году получит до 30 млрд рублей частных и государственных инвестиций. Об этом "РГ" сообщил гендиректор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев во время Петербургского международного экономического форума.
"По нашему правилу мы выделяем 1 бюджетный рубль против 3 рублей частных инвестиций, - сказал он. - В этом году планируем выделить на инвестиционную поддержку до 7 млрд рублей. Это позволит привлечь в отрасль до 30 млрд рублей".
Эти средства достанутся довольно широкому перечню объектов, добавил Буцаев. В большей степени поддержку получат перерабатывающие предприятия. С этим элементом системы по обращению с отходами сейчас связано больше всего проблем, считает глава ППК "РЭО". По его словам, за два года реформы наибольшие успехи связаны с созданием сортировочных комплексов.
"Сейчас мы научились сортировать примерно 30% от объема отходов, а это 20 млн тонн, - сказал Денис Буцаев. - Если говорить о переработке, то там темпы прироста новых объектов ниже, поэтому мы ориентируемся на поддержку в первую очередь объектов утилизации".
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