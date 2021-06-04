Канцлер Австрии поблагодарил президента РФ за "Спутник V"

"Я очень рад, что "Спутник V" представлен уже более чем в 60 странах. Мне хотелось бы поблагодарить вас, господин президент Путин, за инициативы в этой сфере", - сказал Курц.
Кроме того, по словам австрийского канцлера, географическое положение стран и противоречия между ними не играют в борьбе с пандемией COVID-19 никакой роли.
"Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть... Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина - Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом - это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли", - отметил Курц.
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