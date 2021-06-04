Клиенты Газпромбанка смогут поддержать охрану природы

Газпромбанк поддерживает все 17 целей устойчивого развития ООН, рассказала "РГ" первый вице-президент банка Наталья Третьяк на Петербургском международном экономическом форуме.
"Принципы устойчивого развития лежали в основе деятельности банка фактически с момента его создания. В прошлом году мы начали процесс формализации этой деятельности, был принят ряд основополагающих документов. Мы заинтересованы в устойчиво и динамично развивающихся клиентах, от их успешности зависит и успех нашего бизнеса", - подчеркнула она.
На ПМЭФ Газпромбанк подписал соглашение с Всероссийским обществом охраны природы для стимулирования клиентов к соблюдению принципов устойчивого развития. В частности, теперь клиенты Газпромбанка смогут перечислять свой кэшбэк в адрес природоохранной организации.
Для корпоративных клиентов Газпромбанк развивает систему ESG-консалтинга. Банк помогает в том числе пройти ESG рейтингование. В структуре кредитной организации есть собственная экологическая экспертиза, сертифицированная по международным стандартам. "Мы помогаем клиенту структурировать сделку таким образом, чтобы она отвечала "зелёным" требованиям и могла претендовать на более выгодное финансирование на рынках капитала и господдержку", - рассказала Наталья Третьяк. Газпромбанк также лидер по организации эмиссии ESG облигаций, с 2019 состоялось пять таких выпусков.
Сегодня банк реализует широкий набор ESG-проектов, в том числе ГЧП, особенно в сферах здравоохранения и образования. Также в портфеле банка есть проекты, направленные на снижение экологической нагрузки, в частности создание трамвайной линии в Санкт-Петербурге, строительство окружных дорог, проекты по ветроэнергетике. "В таких проектах мы работаем на принципах "зелёного" финансирования - кредитная ставка привязана к достижению экологических показателей", - отметила Наталья Третьяк.
По инициативе банка на ПМЭФ прошла сессия, посвящённая привлечению устойчивого финансирования на международных рынках капитала. Ее гостем стала глава Люксембургской фондовой биржи Джули Беккер, и интерес к теме среди российских компаний оказался очень высоким.
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