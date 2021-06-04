Краснов: С 1 июля проверки бизнеса возможны только с согласия прокурора

Менее чем через месяц вступит в силу разработанный с участием Генпрокуратуры закон о государственном и муниципальном контроле. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил Генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, этот закон вводит в правовое поле такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит, и что важно - только с одобрения прокурора.

"На прошлой неделе я обратился к главе государства и в правительство с предложением ускорить принятие предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, определяющих порядок их организации и осуществления", - рассказал Краснов.

При этом он отметил, что если эти положения не будут разработаны на момент формирования Генпрокуратурой плана контрольных мероприятий на 2022 год, то нужно исключить их проведение.

Также, как подчеркнул глава надзорного ведомства, новым законом о госконтроле впервые установлен запрет на проведение контрольно-надзорных мероприятий без их регистрации в соответствующем электронном реестре, который, по сути, становится основным механизмом взаимоотношений предпринимателей и контролеров.

В целом, по данным Краснова, за прошедший год во время пандемии прокуроры пресекли порядка 200 тысяч нарушений, в том числе свыше 11 тысяч фактов несоблюдения моратория на проведение проверок контролирующими органами. Восстановлены права 21 тысячи предпринимателей. Бизнесу возвращено более 37 миллиардов рублей долгов по исполненным государственным и муниципальным контрактам.