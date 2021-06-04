Курц: Австрия хочет внести вклад в снижение напряженности между РФ и ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что официальная Вена намерена внести вклад в "прекращение негативной спирали" в отношениях между Россией и Европейским союзом, дав понять, что внутри европейского сообщества и за его пределами "существует достаточно государств", настроенных на позитивные отношения с Москвой.

"Мир - это общее дело. Не бывает мира против кого-то. И мы очень поддерживаем эту идею, и всегда ее поддерживали", - пояснил австрийский канцлер, выступая по видеосвязи по видеосвязи из Вены на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Австрийский канцлер, которого цитирует ТАСС, выразил уверенность в том, что российские туристы в ближайшее время смогут вернуться в эту альпийскую страну, заверив, что между РФ и Австрией ведутся переговоры на это счет. Курц также отметил, что австрийские компании довольны своим бизнесом в России, и Вена благодарна российской стороне за экономическое сотрудничество, которое успешно развивалось десятилетиями, признав, что в Австрии есть большой спрос не только на инвестиции в Российской Федерации.

"У нас много сфер сотрудничества: от энергетики и машиностроения до фармацевтики и продуктов питания. Обе стороны выигрывают от экономического сотрудничества", - заключил Себастьян Курц.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум завершит свою работу 5 июня. Канцлер Австрии участвует в его пленарном заседании в видеоформате в качестве одного из главных гостей.