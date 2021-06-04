2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
04.06.2021 16:08
Текст: Матвей Линник

Курс доллара впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже ускорил снижение до 0,41% к закрытию предыдущей сессии и составил 72,94 рубля, следует из данных торгов.

Фото: istock
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В последний раз доллар опускался ниже отметки в 73 рубля 7 мая.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в комментарии "РГ" заявил, что Петербургский международный экономический форум положительно отразится на курсе рубля и будет содействовать вниманию к российскому рынку.

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