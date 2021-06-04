Андрей Мельниченко: То, что мы строим - это передовые технологии

Петербургский международный экономический форум в 2021 году активен, как никогда. Бизнес требует встреч "глаза в глаза", и никакие видеоконференции и электронная переписка не заменят личного общения. В ковидном 2020 году люди вынуждены были меньше встречаться, поэтому ПМЭФ - очень своевременное мероприятие.

Среди многочисленных событий форума одними из самых заметных стали официальное открытие банками ВЭБ.РФ, Сбер и банками-партнерами финансирования строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе ("ЕвроХим-Северо-Запад-2") и подписание Соглашения компании "ЕвроХим" с Ленинградской областью о поддержке СПИК (специальный инвестиционный контракт) для строительства предприятия "ЕвроХим-Северо-Запад-3".

- Мы подписали документы по развитию кластера проектов в Кингисеппе. Два года назад запустили производство аммиака. Там же сейчас идет строительство второй очереди - установки производства карбамида, - рассказал "РГ" Андрей Мельниченко, основной акционер и глава комитета по стратегии компании "ЕвроХим".

На финансирование проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2" потребуется 100 миллиардов рублей. Соглашение с Ленобластью подразумевает формирование условий для создания и развития инвестиционного проекта "Производство метанола. Кингисепп", включая трассировку, строительство метанолопровода, портового терминала для отгрузки продукции и заключение СПИК для него. Стоимость строительства - 140 миллиардов рублей. Кроме того, вложение в порт в Усть-Луге, строительство которого уже началось, потребует 300 миллионов долларов.

Всего в кингисеппский кластер "ЕвроХим" инвестирует 4,4 миллиарда долларов, из них 10 процентов - в инновационные экологические технологии, превышающие российские стандарты.

- Когда люди видят в названии предприятия слово "химия", у многих это вызывает опасения за состояние окружающей среды, - рассуждает Андрей Мельниченко. - Предприятие в Кингисеппе, которое мы приобрели в начале 2000-х годов в состоянии банкротства, накопило за предыдущие годы массу экологических проблем. Проще говоря, вокруг была загрязненная земля, а неочищенные стоки попадали в реку и в Балтийское море.

Сегодня на новых производствах химия не увеличивает, а наоборот - уменьшает экологическую нагрузку. Производственные стоки очищаются и идут на технологические нужды производств. Чистая речная вода не используется. По очистке воздуха выполняются все нормативы, включая улавливание углерода.

- То, что мы строим сейчас, это - передовые технологии. Лучше в мире ничего нет! - говорит Андрей Мельниченко.

Город Кингисепп выбран для реализации крупных инновационных проектов не только потому, что "ЕвроХим" когда-то купил там предприятие. Компания работает на экспорт, принося валютную прибыль в доход государства. Недалеко находится морской порт, есть условия для выстраивания эффективных логистических цепочек, хорошо развита газотранспортная инфраструктура. "Грех не использовать такие возможности", - констатирует Андрей Мельниченко.

Новые производства - это новые рабочие места, в том числе и для жителей города. Сейчас на стройке трудится восемь тысяч человек, а когда дойдет дело до строительства метанольного комплекса, понадобится еще больше строителей. Для новых производств нужны квалифицированные кадры, которых в Кингисеппе пока нет.

Как известно, "ЕвроХим" большие средства вкладывает в образование. Так, в Новомосковске (Тульская область) в 2022 году откроется центр поддержки одаренных детей "Созвездие", в создание которого компания вложила один миллиард рублей. По словам Мельниченко, "ЕвроХим" готов заниматься целевым образованием молодежи по всей цепочке: школа - профессиональные училища - вузы. Конечно, сначала придется привозить специалистов из других мест. А им для эффективной работы потребуется жилье и комфортная городская среда. Так что, у Кингисеппа есть все возможности с появлением новых производств получить ускорение в городском развитии и повышении благосостояния жителей.

Образование и комфортная среда для обитания - это главные акценты социальной политики компании, проводимой во всех местах, где расположены предприятия "ЕвроХима.