Минфин предложил расширить функционал приложений банков

В Минфине допускают использование мобильных приложений банков и брокеров для повышения финансовой грамотности частных инвесторов. Так, в министерстве планируют обсудить возможность интеграции в них справочной информации о финансовых продуктах.

Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Мы стараемся, чтобы произошедшая цифровизация финансового сектора была завязана и на финансовую грамотность. Одна из идей - встроить образовательный контент в мобильные приложения банков и брокеров. То есть чтобы там было честно и прозрачно написано про все условия покупок, объяснялись значения терминов и так далее. Сейчас этого делается недостаточно, одновременно людей и сложно просто так "затащить" на образовательный контент, нужна прикладная потребность. А банки и брокеры - отличный канал, чтобы предоставлять такую информацию. Главное, чтобы они предоставляли ее честно", - сказал Чебесков.

В прошлом году на фоне низких ставок по банковским вкладам российский фондовый рынок заметно нарастил спрос частных инвесторов на финансовые услуги. По данным Московской биржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, в апреле 2021 года увеличилось на 623 тыс., до 11,7 млн человек. При этом в апреле 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек по сравнению с 596,6 тыс. человек в апреле 2020 года.

Также частные инвесторы вложили в апреле в российские акции на Мосбирже рекордные 77 млрд рублей, в облигации - 82,4 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) - 9,5 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 82% - приходилась на корпоративные облигации, 14% - на государственные облигации, 4% - на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40,7%, облигациями - 14%, на срочном рынке - 44,8%, на спот-рынке валюты - 13,9%.