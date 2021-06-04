Минфин предложил расширить функционал приложений банков

Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
"Мы стараемся, чтобы произошедшая цифровизация финансового сектора была завязана и на финансовую грамотность. Одна из идей - встроить образовательный контент в мобильные приложения банков и брокеров. То есть чтобы там было честно и прозрачно написано про все условия покупок, объяснялись значения терминов и так далее. Сейчас этого делается недостаточно, одновременно людей и сложно просто так "затащить" на образовательный контент, нужна прикладная потребность. А банки и брокеры - отличный канал, чтобы предоставлять такую информацию. Главное, чтобы они предоставляли ее честно", - сказал Чебесков.
В прошлом году на фоне низких ставок по банковским вкладам российский фондовый рынок заметно нарастил спрос частных инвесторов на финансовые услуги. По данным Московской биржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, в апреле 2021 года увеличилось на 623 тыс., до 11,7 млн человек. При этом в апреле 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек по сравнению с 596,6 тыс. человек в апреле 2020 года.
Также частные инвесторы вложили в апреле в российские акции на Мосбирже рекордные 77 млрд рублей, в облигации - 82,4 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) - 9,5 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 82% - приходилась на корпоративные облигации, 14% - на государственные облигации, 4% - на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40,7%, облигациями - 14%, на срочном рынке - 44,8%, на спот-рынке валюты - 13,9%.
В Минсельхозе рассказали, будут ли сокращать финансирование аграриев
Минсельхоз не планирует сокращать финансирование сельхозпроизводителей из-за нерасторопности региональных властей, заявила "РГ" замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, если и будут применяться какие-то "карательные" меры, то только для отдельных регионов, которые не смогут справиться с этой задачей
В Минпромторге рассказали, когда начнется обязательная маркировка пива
В следующем году по итогам эксперимента будут определены точные даты введения обязательной маркировки пива, заявил в интервью "РГ" заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. При этом распространять маркировку на другой алкоголь, по его словам, не планируется
Алексей Кудрин: Госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях
На вызовы новой "зеленой" повестки смогут ответить в основном частные компании, а государство им должно помогать, уверен председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом, а также о других предложениях ведомства он рассказал в эксклюзивном интервью "РГ"
Аксаков рассказал о расширении системы страхования вкладов
Уже на следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о расширении системы страхования банковских вкладов на средний бизнес и организации социальной сферы. Об этом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
МИД: Реакция ЕС на посадку борта Ryanair - политическое давление на Минск
Реакция Евросоюза в адрес Беларуси из-за инцидента с Ryanair является примером оказания максимального давления, при котором используются любые инструменты для достижения собственных политических целей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Владимир Сипягин рассказал о драйверах развития в пандемию
Владимирская область по многим показателям демонстрирует положительную динамику, ее экономика показывает рост, а интерес к региону инвесторов говорит сам за себя. О том, как достигнут такой результат, рассказал губернатор Владимир Сипягин
Число заявок на регистрацию компьютерных программ возросло на 40%
2021 год отличается существенным числом роста заявок на изобретения. Об этом рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев во время ПМЭФ. Одновременно развиваются и новые инструменты патентной защиты
Путин опроверг участие спецслужб РФ в инциденте с самолетом в Беларуси
Российские спецслужбы никак не связаны с инцидентом с посадкой в Беларуси самолета Ryanair, заявил президент РФ Владимир Путин. "НАТО в опасности, если его руководство делает такие заявления", - подчеркнул глава государства