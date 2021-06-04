Минкульт подготовил законопроект о ключевых понятиях творческих индустрий

Законопроект, в котором впервые дается определение основных понятий и субъектов творческих индустрий, подготовлен Министерством культуры России. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова на публичном диалоге с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки "От вдохновения к инновации", который проходил в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы впервые подготовили законопроект, в котором даем характеристику понятиям творческой индустрии. Более подробно раскрыть эти определения, имеющиеся проблемы, механизмы государственной поддержки и концептуально описать стратегию развития креативных индустрий планируем в соответствующей Концепции, которую внесли в Правительство РФ", - рассказала Министр, уточнив, что сейчас законопроект проходит общественное обсуждение.

Согласно релизу Министерства культуры, который был прислан в "РГ" сразу по окончании сессии - в документе творческие индустрии определяются как сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели в процессе творческой и культурной активности производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью.

Ольга Любимова и Тина Канделаки также обсудили создание инновационных продуктов, систему защиты прав на интеллектуальную собственность, конкурентноспособные продукты в сфере креативных индустрий и опыт регионов в развитии нового направления.

Министр подчеркнула, что помимо экономического эффекта, креативные индустрии влияют на социальное развитие территорий. По ее мнению, необходимо расширять механизмы брендирования отдельных мест за счет создания уникального культурного продукта. Глава ведомства привела в пример успешное функционирование мультимедийного развлекательно-развивающего центра "Союзмультпарк" на ВДНХ. А недавно в министерство обратились молодые художники, которые хотят оформлять пространства гостиниц в регионах совместно с Ростуризмом.

"Это энергичная команда молодых творцов, которая предлагает новые идеи. Наша задача, конечно же, поддержать их во всех начинаниях, помочь им реализовать себя", - сказала Ольга Любимова.

Также она сказала о том, что Министерство продолжит оказывать поддержку лучшим проектам во всех сферах - от кинематографа и театральных постановок до выставок. Тина Канделаки уточнила: "Стоит ли бояться госзаказа на креатив?" Ольга Любимова отреагировала моментально, рассказав о том, что есть много желающих получить госзаказ и господдержку. Но - подчеркнула она: "Самое главное умение - выбрать лучшее из того, что предлагают".

Глава Минкультуры России рассказала и про успешную реализацию нацпроекта "Культура", в рамках которого открываются сельские дома культуры нового типа. Они очень востребованы, так как позволяют молодому поколению на местах раскрывать свои возможности.

В заключении Министр напомнила, что деятельность, направленная на достижение общего результата, безусловно, должна синхронизироваться со всеми заинтересованными сторонами и быть системной.

"В этом направлении совместно с коллегами предстоит сделать очень много, ведь федеральные, региональные и муниципальные программы, за счет которых возможна поддержка индустрии, порой разрознены и не скоординированы", - пояснила Ольга Любимова.