Москва не исключила хакерские атаки на госресурсы в преддверии выборов

Внешнеполитическое ведомство России не исключает рост числа кибернападений на государственные ресурсы РФ в канун избирательной кампании в российский парламент этой осенью. Как сообщает РИА Новости об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дело в том, что очень многие крупные события нашей внутриполитической жизни, в частности, голосования, как раз сопровождались активизацией хакерских атак на российские государственные ресурсы. Поэтому и в данном случае нельзя исключать роста хакерской активности в связи с предстоящими парламентскими выборами", - сказала Захарова в кулуарах ПМЭФ.

Дипломат напомнила, что в ходе голосования по внесению поправок в конституцию летом прошлого года "имели место крупномасштабные нападения из-за рубежа на критическую инфраструктуру ЦИК, органов государственной власти".

Вместе с тем, Захарова признала, что "эти атаки никоим образом не повлияли и не смогли повлиять на электоральный процесс и, естественно, не повлияли на конечный результат".