На ПМЭФ обсудили геополитику стран в разрезе креативных индустрий

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялась сессия "2021 - год креативной экономики в мире. Как скоро человеческий капитал заменит нефть?", организованная ФГБУ "Роскультцентр".
Роль креативных индустрий в устойчивом экономическом развитии и преумножении человеческого капитала обсудили Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, профессор Берлинского университета искусств Штефан Кляйн, генеральный директор Фонда V-A-C Тереза Мавика, руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) Жан-Клод Кнебелер, профессор Сколтеха Михаил Лебедев, декан факультета международных исследований Университета Ханьяна Гу Хо Ом и Президент Консультативного совета Российско-Британской Торговой Палаты Чарльз Хейни.
Модератором сессии выступила директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова, которая отметила, что роль креативного сектора особенно важна сегодня, в период пандемических и климатических кризисов. Не случайно 2021 год был объявлен Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.
"Творчество - это возобновляемый ресурс, который можно найти в любой точке планеты, где живет человек. Рождаются новые идеи, проекты. Так, первая Российская креативная неделя при поддержке Фонда президентских грантов прошла в 2020 году и благодаря ей родились новые форматы - и Форум креативного бизнеса, и первая национальная премия в сфере креативных индустрий. На фоне масштабных проектов важно видеть и то, какие изменения происходят с самим человеком и обществом", - сказала Марина Абрамова, руководитель "Роскультцентра" и директор фестиваля-форума "Российская креативная неделя".
Сергей Новиков отметил: "Человеческий капитал заменил нефть. В России важны не природные ресурсы, не нефть и газ, а люди, которые и есть главный капитал. Так, сила мысли позволила СССР в 1945 году выиграть в технологической гонке и превзойти зарубежные аналоги в области термоядерного заряда. У любого товара благодаря креативной индустрии появляется добавленная стоимость и это особенно заметно сейчас, на ПМЭФ". Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам также уверен в том, что в креативные индустрии важно привлекать юное поколение россиян, неслучайно в этом году на форуме работает площадка "ПМЭФ Юниор" для школьников.
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