На ПМЭФ подписали первые соглашения об экспорте "ЭпиВакКороны"

Три соглашения в области фармпромышленности подписали во время ПМЭФ-2021. Два из них касаются первых поставок вакцины "ЭпиВакКорона" в дальнее зарубежье.

Так, компания "Герофарм" подписала Меморандум о намерениях в области производства и поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов инсулина и вакцины "ЭпиВакКорона" с бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A.

Кроме того, было подписано Соглашение о намерениях между "Герофарм" и Боливарианской Республикой Венесуэла о сотрудничестве в области поставок вакцины "ЭпиВакКорона"

"Восстановление российской фармацевтики, начатое правительством более 10 лет назад, сегодня обеспечило наш успех в разработке эффективных вакцин от новой коронавирусной инфекции и, безусловно, в масштабировании их производства. Абсолютным приоритетом для нас продолжает оставаться обеспечение вакциной российских граждан и создания коллективного иммунитета", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, сейчас у России достаточно ресурсов, чтобы помогать другим странам. "Экспортное развитие вакцины "ЭпиВакКорона" только начинается, но мы уверены в ее потенциале", - добавил он.

"ЭпиВакКорона" - вторая по счету вакцина, зарегистрированная в России (первая - "Спутник V"). Разработчик - новосибирский центр "Вектор".

В рамках ПМЭФ был также подписан Меморандум о научно-технологическом сотрудничестве в области онкологии между правительством Рязанской области, "Скопинским Фармацевтическим заводом" и "Новартис Фарма". Главная цель - совершенствование организации диагностики и лечения онкологических заболеваний путем внедрения современных технологических решений и, как следствие, снижение уровня смертности и повышение качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.