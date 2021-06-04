На ПМЭФ рассказали, что законодательно блогеров регулировать не будут

Панельная сессия "Блогеры - это новые СМИ?" состоялась в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Участники обсудили вопросы регулирования деятельности блогеров, их место в системе традиционных медиа, влияние блогосферы на молодое поколение.

В дискуссии приняли участие генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян, заместитель руководителя Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев, исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер, генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, блогеры Константин Заруцкий и Алексей Савко. Модерировала сессию журналист и телеведущая Ксения Собчак.

Сергей Минаев высказал мнение, что блогеры уже стали новыми СМИ. "Они будут "отнимать" аудиторию у традиционных СМИ, потому что они быстрее, за ними не стоят холдинги. Блогеры - мобильнее, они быстрее реагируют и начинают формировать смыслы. Но есть проблема, из-за которой все коллизии. Блогер начинает давать советы, в которых не разбирается. К сожалению, им следуют", - заявил Минаев. По его словам, основной критерий приравнивания блогера к СМИ - это размер аудитории. "По объему аудитории блогеры больше, чем СМИ. Они требуют регуляции", - резюмировал Сергей Минаев.

По словам главы холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, вопрос законодательного регулирования блогеров в повестке не стоит, именно потому, что они не являются СМИ. "Разрушу парадигму: блогеры - не СМИ. Обратимся к закону о СМИ. У блогеров нет редакции, они - это активные акторы массовой коммуникации, которые формируют новую среду. Блогеры, безусловно, стали лидерами общественного внимания. Эта медийная общность пока только структурируется, поэтому информации доверять нельзя. В ближайшие годы кто-то из них станет СМИ, а кто-то канет в Лету, - заявил Александр Жаров. При этом он добавил, что "не надо никого цензурировать". Глава холдинга напомнил, что блогер, как и любой гражданин РФ, должен действовать в рамках российского законодательства.

Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов поддержал мнение главы "Газпром-медиа". "Официально, с точки зрения закона и определения, блогеры не являются новыми СМИ, а с точки зрения реальности - да. Отрицать это невозможно. Безусловно, блогеры - это часть медиапространства, которое в чем-то качественно, в чем-то нет. К сожалению, зритель остается один на один с вопросом доверять им или нет", - рассказал Вячеслав Муругов.

Александр Жаров отметил и что "сейчас в интернете абсолютные 90-е: серые деньги, серая аудитория". "Однако, есть два законопроекта, которые могут разрешить эту проблему. "Первое - это законопроект про измерителя в интернете, в котором отрасль чувствует потребность. И второй - это "закон о приземлении", когда представительства зарубежных технологических компаний должны работать в России. Потому что иностранные платформы размещают рекламу у нас, а деньги уходят в США. Налоги должны выплачиваться здесь. Вопрос всегда в деньгах: где они есть, там и будет регулирование", - объяснил Александр Жаров.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер поддерживает мнение, что регуляция должна происходит в финансовой деятельности блогеров. "Есть цифра: за прошлый год официальный рынок инфлюэнс-маркетинга вырос на 60%. Введение единого измерителя - крайне верный шаг, нужно присоединить блогеров к рекламному рынку", - прокомментировал Александр Цыпер. По его слова, рынок блогеров может быть угрозой из-за монетизации и рекламы, так как блогосфера в перспективе может превратиться в новые крупные медиакомпании.

Артур Джанибекян, основатель Comedy Club Production рассказал, что существуют звезды "360", которые параллельно являются звездами и в телевизионной среде, и в блогосфере. По его словам блогосфера дает большие возможности для развития талантов. "С точки зрения развития контента, который, безусловно, развивается бешеными темпами, единственное, что ограничено - это время, и человек начинает тратить его на блогеров. Об этом знают все звезды, которые снимаются и на телевидении, и уходящие в блогосферу. Благо, пока коллективное телевизионное, кино и театральное творчество с точки зрения профессионального творчества получается лучше и качественнее, чем у тех же блогеров. Но фрагментация аудитории, безусловно, в скором времени приведет к тому, что блогеры, находясь в более доступной зоне потребления, в коротком временном промежутке, будут развиваться, и звезды будут случаться все чаще и чаще", - рассказал Артур Джанибекян.

В завершение дискуссии Жаров поделился опытом работы с блогерами: "У нас есть свое агентство. Мы учим блогеров импровизации, сторителлингу, актерскому мастерству и другим компетенциям, которые им необходимы. Сначала, на первом этапе, блогеры - это элемент маркетинга, а не создатель контента. Потом некоторые становятся частью коллектива холдинга и наших активов. Процесс трансформации разношерстной группировки блогеров только структурируется, и некоторые из них можно будет со временем приравнивать к полноценным медиа", - резюмировал Александр Жаров.