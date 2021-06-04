На ПМЭФ заключили соглашение о развитии рынка электроники для предприятий ТЭК

Минпромторг, Минэнерго и АНО "Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ призван выстроить эффективное и взаимовыгодное информационное, организационное и экспертно-аналитическое сотрудничество, которое будет способствовать развитию рынка отечественной электронной продукции для создания аппаратно-программных комплексов и систем управления для предприятий ТЭК.

"Соглашение позволит обеспечить увеличение доли рынка для российских производителей электронных компонентов оборудования ТЭК, а также сосредоточиться на разработке и реализации комплексных мер господдержки для повышения процента российской электроники в ТЭК. Общеотраслевой эффект, ожидаемый от деятельности создаваемого промышленного консорциума, оценивается в 1,5 млрд рублей", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, приоритетным проектом станет создание технологической платформы мониторинга объектов ТЭК на основе анализа массивов данных. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 71 объект ЦОД в регионах.