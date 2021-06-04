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Экономика
04.06.2021 11:59
Текст: Сергей Тихонов

Новак: Экологическую повестку используют для борьбы с конкурентами

Предложения запретить угольную отрасль или прекратить инвестирование в нефтегазовые проекты наводит на мысль, что экологическая повестка стала использоваться, как инструмент для недобросовестной конкуренции между производителями энергии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на ПМЭФ.
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Как должны воспринимать шахтеры Кузбасса заявления о борьбе с угольной отраслью и предложения ее запретить? Уголь сейчас занимает 25% в мировом энергетическом балансе. Почему нельзя поставить задачи повышения энергоэффективности, снижения выбросов CO2 и других загрязняющих веществ. Если нет технологий для этого, то их необходимо создать", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что Россия - мировой энергетически лидер, ставит перед собой такие задачи. Например, у нас установлено требование довести утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95%. У нас развивается нефте-газохимия. Но мы не пытаемся закрыть свои нефтегазовые проекты. Россия диверсифицирует традиционную энергетику, понимая, что ее роль будет трансформироваться в энергобалансе, подчеркнул Новак.

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