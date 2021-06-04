Новак рассказал о планах заменить природный газ водородом

Россия может в перспективе занять 20% мирового рынка водорода, такую же долю она сейчас занимает на рынке природного газа и нефти. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на ПМЭФ.

По его словам, Россия планирует создать экспортно-ориентированное производство водорода как низкоуглеродного, на базе природного газа, так и безуглеродного на базе электролиза воды с использованием мощностей ГЭС, АЭС и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для этого необходимо создать собственные конкурентоспособные технологии не только производства водорода, но и его крупнотоннажного хранения и транспортировки. Также нужно развивать внутри страны локальные рынка применения водорода в изолированных энергосистемах, и расширять использование водорода на транспорте и в сфере ЖКХ.

Новак отметил, что у России уже есть высокий уровень готовности для транспортировки и хранения водорода, но пока недостаточный в области новейших способах производства водорода. Переговоры по созданию и локализации технологий для водородной энергетики Россия уже ведет с Австралией и Францией.