Обманутых дольщиков не останется к 2023 году

Об очередниках на жилье, расселении аварийных домов и проблемах обманутых дольщиков на Петербургском международном экономическом форуме "РГ" поговорила с аудитором Счетной палаты Светланой Орловой.

В очередях на жилье многие люди стоят уже по 15-20 лет. Что нужно сделать, чтобы ускорить обеспечение их квартирами?

Светлана Орлова: Для поддержки строительной отрасли делается многое. Если брать ряд последних серьезных решений, то это поддержка населения по ипотечному кредитованию.

Это сам национальный проект - "Жилье и городская среда". Это 82 млн кв. м построенного за год жилья. Но есть категория людей, которые ждут это жилье более десяти лет. Это 35,5 тыс. инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые стоят в очереди с 2005 года. Частично регионы разрешают эти вопросы. Но, по данным Минстроя, нужно еще 29,6 млрд руб., чтобы эту проблему разрешить. Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года дал поручение включить эту категорию людей в нацпроект "Жилье и городская среда". Сейчас правительство прорабатывает этот вопрос.

Есть и другие категории. Те, кто осваивал БАМ, Урал. Проблема складывалась не один десяток лет. Многие до сих пор проживают в вагончиках. Ряд регионов уже решает этот вопрос. Счетная палата держит это на контроле. Буквально через полтора-два месяца начнем еще одну проверку, пройдем по дворам, проверим, есть ли реестр нуждающихся, который должны составить муниципалитеты. Надо системно навести здесь порядок. И, конечно, разрешать эту тему, потому что люди ждут жилье. Проблема решается, и Счетная палата уделяет этому много внимания.

Сколько, на ваш взгляд, нужно времени, чтобы решить проблему с обманутыми дольщиками?

Светлана Орлова: Во-первых, для этого создан специальный институт. Счетная палата проводила проверку ДОМ.РФ, Фонда дольщиков, много было замечаний. Пришло новое руководство, которое понимает, что нужен реестр обманутых дольщиков. Одни говорят - 180 тысяч, другие - 200 тысяч... Реестр должен быть сделан, это принципиальная позиция.

Обманутые дольщики появились потому, что строители разорились, не выполнили обязательства, обманули людей, перевели средства за границу. Что сделано, чтобы это изменить? Строительные компании переходят на эскроу-счета. А это жесткий контроль Центрального банка, что это за строитель, как он получает деньги, как он начинает их использовать, заключены ли договора с гражданами... 14 тысяч человек уже получили выплаты. Есть те, кто ждет, чтобы жилье было достроено. Каждый регион должен создать региональный фонд защиты дольщиков. Но 23 фонда пока работают неэффективно. И мы в Счетной палате обращали внимание на это.

Больше всего дольщиков в Московской, Ленинградской областях, Красноярском, Краснодарском краях. Решить этот вопрос нужно до 2023 года. Это обязательство Фонда, правительства. Мы будем, как и прежде, мониторить ситуацию. Конечно, эта тема очень обостренная. Но, поскольку сдвиги все-таки пошли, были системные изменения в законодательстве, будем надеяться, что все решится в срок, осталось менее двух лет. Наша задача - четко контролировать и докладывать президенту, информировать правительство, Федеральное собрание и граждан, которые нам очень много пишут.

Сейчас активно, с опережением графика идет расселение аварийного жилья. Удается ли обогнать старение жилищного фонда?

Светлана Орлова: Лет 15 назад только четыре региона занимались расселением - Якутия, Кемерово, Коми и Астраханская область. Сейчас правительство и президент приняли решение помогать всем регионам. Потому что это и дома-"хрущевки" 1950-х годов, и города, где очень много жилья над отработанными шахтами, есть опасность, что эти территории могут проваливаться. Был создан Фонд содействия модернизации ЖКХ, они идут результативными шагами. Уже переселено 266 тысяч человек. Планируется расселить 10,2 млн кв.м аварийных домов. Фонд действительно работает эффективно, это одна из востребованных программ. И для людей это важно.

Но много и других проблем. Есть дома, которые по сейсмике нужно переселять, есть БАМ, промышленный и полярный Урал. Сейчас фонду добавили еще 50 млрд руб.

На последней коллегии это один был из ключевых вопросов. Всё очень жестко контролирует Контрольное управление президента. Поэтому будем надеяться, что эта программа тоже даст хорошие плоды. Когда люди, переселяясь из трущоб, получают жилье, где есть свет, газ, тепло, не надо носить воду - это совсем другое качество жизни.

За прошлый год сильно подросли цены на жилье. Счетная палата отслеживает эту ситуацию?

Светлана Орлова: Счетная палата мониторит ситуацию. Подросли цены на металл. Больше количество металла идет на экспорт. Бизнес есть бизнес: они сделали, добыли, переработали, создали добавленную стоимость - естественно, им надо продать. Знаю, что Минстрой активно работает с Минпромторгом и другими министерствами. С 2022 года запрещается вывоз кругляка. Он придет на внутренний рынок.

Следующий аспект - вырос спрос на жилье. Благодаря этому многие компании не обанкротились, стали востребованы на ипотечном рынке. Да, есть риски: большая часть населения закредитована. Но есть и поддержка многодетным семьям, материнский капитал, выделение земельных участков. Благодаря такому спросу строители заплатили почти 4 трлн налогов.