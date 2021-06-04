Ольга Любимова: Культура справилась с вызовами пандемии

Панельная дискуссия "Культурные коды новой реальности" состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Участники сессии, в числе которых министр культуры РФ Ольга Любимова, обсудили влияние пандемии на цифровую трансформацию культуры, а также - успешный опыт и тренды отрасли.

"Период пандемии мы прошли достойно, так как поняли, что для спасения наших учреждений и сохранения их уникальных творческих коллективов необходимо менять подходы к работе. По каждому направлению были созданы рабочие группы, и министерство совместно с профессиональным сообществом в ручном режиме вырабатывало меры поддержки. Это также позволило в кратчайшие сроки подготовить предложения, ставшие основой для методических рекомендаций Роспотребнадзора", - рассказала Ольга Любимова.

Она напомнила, что министерство разработало реестры частных музеев и театров, а также негосударственных цирков и зоопарков.

"У многих были опасения массовых увольнений работников культуры, но в отличие от западных стран, где артисты переквалифицировались в курьеров, нам удалось этого избежать. Фактически в ежедневном режиме просчитывали выпадающие доходы федеральных учреждений. И впервые была оказана помощь частным циркам и зоопаркам, что очень важно", - подчеркнула Ольга Любимова.

По словам, министра самое главное, что деятели культуры продолжили свою работу, адаптировались к периоду самоизоляции, который особенно остро ударил по привычной творческой жизни. Например, Государственный Эрмитаж был одним из первых учреждений, совершивших настоящий прорыв в онлайн-формате. В период самоизоляции только за один апрель было зафиксировано более 20 миллионов просмотров онлайн-экскурсий. Министр отметила, что экскурсии Эрмитажа пользовались популярностью не только в России, но и за рубежом.

"Культурный диалог между Россией и Италией находится на высоком уровне, нам удалось его сохранить даже в период пандемии. На мой взгляд, цифра дает возможность компенсировать то, что мы не получаем на данный момент из-за вынужденных ограничений. Конечно, некоторые успешные примеры цифрового формата продолжат работать. Но я надеюсь, что в скором времени мы все же вернемся к привычной форме взаимодействия, будем путешествовать и маэстро Денис Мацуев исполнит что-нибудь в Италии в скором времени. Я выражаю слова благодарности Минкультуры России за плодотворное сотрудничество", - поделился Чрезвычайный и полномочный посл Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

Министерство культуры оказало существенную поддержку деятелям культуры, отметил народный артист Российской Федерации, пианист-виртуоз Денис Мацуев. По его словам, один из самых сложнейших концертов в его жизни был во время пандемии, когда он выступал в пустом зале. Артист отметил, что благодарен за возможность выступать и возобновление работы учреждений, так как многие его зарубежные коллеги до сих пор вынуждены играть на улице или зарабатывать на жизнь другой профессией.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда поделился в своем выступлении тем, что в день "Ленинку" посещает более 3 тысяч человек, и это связано с тем, что невозможно принять большее количество посетителей, в связи с введёнными ограничениями. "Отмечу, чтобы оцифровать грандиозный фонд библиотеки, который после объединения с фондом Российской книжной палаты будет составлять около 200 миллионов документов, нам понадобится 2-2,5 тысячи лет. Новая реальность состоит в том, что экономика цифрового пространства создаёт предпосылки для монополии или олигополии. Но что же делать с библиотечной сетью? В этой ситуации Минкультуры России ведёт очень продуманную инвестиционную политику - средства вкладываются и в развитие цифровых продуктов, и в традиционные фонды", - сказал Дуда.

По мнению председателя правления Киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, ограничительные меры сыграли решающую роль, ускорив все процессы и тенденции в анимационной отрасли.

"Заточенная в принципе под удаленный режим, она быстро перешла на новый формат работы: в 2020 году мы произвели даже больше, чем планировали: свыше 100 эпизодов сериальных проектов. Такой темп обусловлен стремительным ростом спроса на детско-семейный контент: многие популярные медиа-сервисы заинтересованы в том, чтобы развивать именно детское направление. В этом году мы планируем произвести порядка 150 серий, что выводит нас на уровень мировых киностудий", - заключила она.

В свою очередь, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова назвала год "урожайным" по количеству российских фильмов, которые вошли в программу Международного Каннского кинофестиваля. Она также напомнила, что несколько российских проектов будут участвовать в международном Шанхайском кинофестивале, который состоится в июне.

Режиссер Константин Богомолов высказался по поводу пандемии и культуры так: "Пандемия была очень полезна. Эта история показала, что театр остаётся живым делом. И театр, и живое общение актера со зрителем они не отменимы. Переход в онлайн возможен для какого-то образовательного процесса, для архивирования спектаклей. Ни в коем случае видеотрансляции не могут заменить реальный спектакль. Более того, это уничтожение энергии театра", - подчеркнул он.

По его словам, пандемия потребовала от театра быть умнее, сосредоточеннее, сложнее и почувствовать свою самодостаточность как искусства.

Также в работе панельной дискуссии выступили Эдгард Запашный и генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.