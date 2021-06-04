Песков: Закон об иноагентах защищает интересы РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает оправданным принятие закона об иноагентах - это необходимо для защиты интересов РФ.

"Такой цели - закрытия СМИ не преследуется, - подчеркнул представитель Кремля в кулуарах Петербургского международного экономического форума. - Закон имеет целью идентификацию иностранного агента, это то, что делают очень многие страны".

Песков призвал журналистов "не усложнять". Он пояснил, что данные меры необходимы в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии. Ведь ими, отметил он, зачастую перестали даже пытаться как-то прикрываться, делая попытки вмешаться в дела другой страны.

"Конечно, здесь методы защиты национальных интересов оправданы", - резюмировал представитель Кремля.

Он добавил, что документ не является копией аналогичных законов в других странах, но скопирован сам принцип - абсолютно правильный в нынешних условиях.

Согласно закону, о котором идет речь, СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иноагентами и должны маркировать продукцию.

Отвечая на вопрос, грозят ли уголовные дела журналистам СМИ с таким статусом, Песков сказал, что такого не произойдет, "если строго следовать букве закона".

Так, закрытие интернет-издания VTimes, признанного ранее иностранным агентом, по его словам, обусловлено именно экономическими причинами. Представитель Кремля напомнил, что открытие и закрытие СМИ - постоянный процесс.

"Как таковые, иностранные агенты не получают запрета на работу в качестве СМИ, - пояснил также Песков. - Они могут сталкиваться с нежеланием спонсоров давать деньги, но это не та сфера, которая касается нас".

Ранее Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, видит ли Кремль в действиях Минюста системную работу против независимых массмедиа в связи с законом о СМИ-иноагентах. Он подчеркнул, что ведомство действует в строгом соответствии с законом.