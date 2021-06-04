Путин: Будем и дальше двигаться в направлении приватизации

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, на кого власти делают ставку - на госкомпании или на частные.

"На здравый смысл и на те условия, в которых мир находится и российская экономика", - заявил Путин.

Он отметил, что в период кризиса во всех странах доля государства растет. "А когда ситуация стабилизируется - увеличивается объем частного бизнеса", - продолжил президент.

По его словам, приватизация продолжается. Так, в "Сбербанке" иностранных акционеров почти половина, привел он пример. "Говорить, что Россия в этом плане как-то отличается - неправильно", - подчеркнул Путин.

Он заверил, что Россия будет двигаться в направлении приватизации и дальше. "Просто мы стараемся делать это аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка", - объяснил он. Власти РФ, по его словам, внимательно смотрят, "что можно продать и за сколько, и надо ли продавать в тех условиях, в которым мы находимся".

"Но кардинально наша цель заключается в том, чтобы развивать именно рыночные отношения в стране и поддерживать частный бизнес, привлекать частных инвесторов", - обратил внимание глава государства.