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Экономика
04.06.2021 16:42

Путин: Инвестиции из недружественных стран есть, не все видят в РФ врага

Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Россия может привлекать инвестиции из недружественных стран, работая с их гражданами и компаниями, которые не считают РФ врагом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Он отметил, что надо работать с теми людьми, у которых "достаточно здравого смысла, чтобы выстраивать отношения в позитивном ключе".

В качестве примера Путин привел представительную делегацию американских бизнесменов на форуме.

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