Путин: Инвестиции из недружественных стран есть, не все видят в РФ врага

Россия может привлекать инвестиции из недружественных стран, работая с их гражданами и компаниями, которые не считают РФ врагом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Он отметил, что надо работать с теми людьми, у которых "достаточно здравого смысла, чтобы выстраивать отношения в позитивном ключе".

В качестве примера Путин привел представительную делегацию американских бизнесменов на форуме.