Путин назвал абсурдом политически мотивированные запреты вакцин от COVID

Президент России Владимир Путин считает недопустимым введение политически мотивированных запретов на использование качественных вакцин от коронавируса.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он также упрекнул развитые станы в нежелании помогать тем государствам, что не может наладить вакцинацию своими силами.

"Либо нет значительной помощи, где она могла бы быть, либо - что вообще абсурдно - действуют политически мотивированные запреты на закупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин", - констатировал российский лидер.

"В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. Такое тоже есть и с этим мы тоже сталкиваемся", - добавил он.