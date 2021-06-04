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Власть
04.06.2021 19:31
Текст: Кира Латухина

Путин назвал Байдена опытным политиком

Перед саммитом в Женеве в интервью Первому каналу на полях Петербургского международного экономического форума президент России рассказал, что ждет от встречи с американским лидером. Есть надежда на позитивный результат, но не на прорыв.
Фото: ТАСС/ youtube.com Фото: ТАСС/ youtube.com
Фото: ТАСС/ youtube.com

"Президент Байден очень опытный человек. Он всю жизнь в политике", - заметил Владимир Путин. "Надеюсь, он человек очень взвешенный и аккуратный, и очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе", - добавил он.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Путин: В США есть желающие восстановить отношения с Россией

Путин не ждет ничего прорывного в российско-американских отношениях. "Ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами, но то, что мы встретимся, поговорим о возможности восстановления двусторонних отношений, о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес, а таких вопросов немало, это уже само по себе неплохо", - пояснил он.

Президент сказал, что рассчитывает на позитивный результат и надеется, что будут созданы условия для дальнейших шагов по нормализации российско-американских отношений и решения вопросов, которые стоят перед двумя странами и всем миром.

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