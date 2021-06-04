Путин назвал Байдена опытным политиком

"Президент Байден очень опытный человек. Он всю жизнь в политике", - заметил Владимир Путин. "Надеюсь, он человек очень взвешенный и аккуратный, и очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе", - добавил он.

Путин не ждет ничего прорывного в российско-американских отношениях. "Ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами, но то, что мы встретимся, поговорим о возможности восстановления двусторонних отношений, о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес, а таких вопросов немало, это уже само по себе неплохо", - пояснил он.

Президент сказал, что рассчитывает на позитивный результат и надеется, что будут созданы условия для дальнейших шагов по нормализации российско-американских отношений и решения вопросов, которые стоят перед двумя странами и всем миром.