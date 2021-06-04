Владимир Путин назвал две проблемы в России, которые предстоит решить: рынок труда и инфляция. В пятницу, 4 июня, российский президент выступает на ПМЭФ.

"У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая - инфляция", - сказал Путин на ПМЭФ.