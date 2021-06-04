Путин назвал принцип расходования средств ФНБ

Тратить средства Фонда национального благосостояния нужно просчитано и рационально, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Мы не должны тупо, как сельский сеятель, разбрасывать налево и направо эти зерна... Все должно быть просчитано и рационально потрачено с максимальным эффектом", - подчеркнул Владимир Путин.

Средства ФНБ уже направляются на важнейшие инфраструктурные проекты. Это сотни миллиардов рублей. Главное, что эти проекты должны быть окупаемыми. Так Путин ответил на вопрос ведущего, собирается ли Россия "раскупорить кубышку": "Мы это делаем".