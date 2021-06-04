Путин назвал уроки пандемии

Высшая ценность - это здоровье и человеческое общение, заявил президент России Владимир Путин, завершая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос, как изменится мир, Путин заметил, что пандемия показала, насколько все уязвимы. "Мы осознали роль, значение науки и высоких технологий и объединения усилий в преодолении общих кризисов. Мы поняли, что только объединяя усилия, мы можем добиваться нужных нам результатов", - сказал он.

По его словам, пандемия подтолкнула высокотехнологичные виды производства и то, что будет определять прогресс в ближайшее время - искусственный интеллект, информационные технологии и так далее. "Но самое главное в том, что мы осознали, что высшая ценность - это здоровье и человеческое общение. Нам всем этого не хватало и до сих пор еще не хватает в период пандемии", - сказал Путин. Исходя из этого и нужно строить дальнейшую жизнь, заключил он.