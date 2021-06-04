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Экономический Форум
Власть
04.06.2021 17:46
Текст: Кира Латухина

Путин назвал уроки пандемии

Высшая ценность - это здоровье и человеческое общение, заявил президент России Владимир Путин, завершая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Отвечая на вопрос, как изменится мир, Путин заметил, что пандемия показала, насколько все уязвимы. "Мы осознали роль, значение науки и высоких технологий и объединения усилий в преодолении общих кризисов. Мы поняли, что только объединяя усилия, мы можем добиваться нужных нам результатов", - сказал он.

По его словам, пандемия подтолкнула высокотехнологичные виды производства и то, что будет определять прогресс в ближайшее время - искусственный интеллект, информационные технологии и так далее. "Но самое главное в том, что мы осознали, что высшая ценность - это здоровье и человеческое общение. Нам всем этого не хватало и до сих пор еще не хватает в период пандемии", - сказал Путин. Исходя из этого и нужно строить дальнейшую жизнь, заключил он.

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