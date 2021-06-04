Путин назвал зарубежным инвесторам перспективные отрасли

"Риски, связанные с пандемией, еще сохраняются, но мир, национальные экономики постепенно возвращаются к привычной жизни, восстанавливаются личные, деловые контакты и вновь открываются возможности для запуска перспективных или ранее отложенных, к сожалению, проектов", - отметил Владимир Путин. Президент предложил обсудить приоритеты сотрудничества и поговорить о реализации конкретных совместных проектов в регионах.
Путин рассказал о системной работе по повышению инвестиционной привлекательности отечественного рынка. "Чтобы строить промышленные объекты в России было значительно выгоднее, проще, быстрее по сравнению с другими странами, нашими конкурентами, чтобы инвестор выбирал именно наши площадки", - пояснил он цель.
"В предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной и туристической инфраструктуры, проекты в области высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни. Здесь Россия открывает широкие возможности для частной инициативы и выгодного приложения капиталов", - заключил президент.
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