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Власть
04.06.2021 15:08

Путин: Не должно быть неперспективных регионов

В России не должно быть неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического развития. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

По его словам, экономический и инвестиционный потенциал есть у каждого региона, задача властей - эффективно реализовать его в интересах граждан.

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