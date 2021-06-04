Путин: Не должно быть неперспективных регионов

В России не должно быть неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического развития. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

По его словам, экономический и инвестиционный потенциал есть у каждого региона, задача властей - эффективно реализовать его в интересах граждан.