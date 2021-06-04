2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
04.06.2021 17:06
Текст: Кира Латухина

Президент объяснил отношение граждан к вакцинации

Заставлять людей вакцинироваться от коронавируса в России не будут, лучше стимулировать, но самое важное - это активнее разъяснять необходимость этой меры. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин.

"Много причин, - ответил глава государства на вопрос о том, почему не все граждане делают прививку от коронавируса. - У нас и от гриппа не все прививаются". "Такой общий настрой граждан", - считает он.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Мы сейчас готовы обеспечить вакциной всех, кто хочет", - продолжил Путин. "Мы не будем никого заставлять - стимулировать лучше", - добавил он. Президент привел пример ряда стран, где "уже пиво наливают". "Можно действовать более цивилизованными способами, наверное", - заметил он.

"Самое важное - разъяснение необходимости, безопасности и целесообразности", - сказал президент. "Мы, видимо, мало этим занимаемся", - подчеркнул он, добавив, что над этим должны работать органы власти и управления.

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