Заставлять людей вакцинироваться от коронавируса в России не будут, лучше стимулировать, но самое важное - это активнее разъяснять необходимость этой меры. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин.

"Много причин, - ответил глава государства на вопрос о том, почему не все граждане делают прививку от коронавируса. - У нас и от гриппа не все прививаются". "Такой общий настрой граждан", - считает он.

"Мы сейчас готовы обеспечить вакциной всех, кто хочет", - продолжил Путин. "Мы не будем никого заставлять - стимулировать лучше", - добавил он. Президент привел пример ряда стран, где "уже пиво наливают". "Можно действовать более цивилизованными способами, наверное", - заметил он.

"Самое важное - разъяснение необходимости, безопасности и целесообразности", - сказал президент. "Мы, видимо, мало этим занимаемся", - подчеркнул он, добавив, что над этим должны работать органы власти и управления.