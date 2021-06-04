Путин опроверг участие спецслужб РФ в инциденте с самолетом в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос об участии российских спецслужб в инциденте с посадкой в Беларуси самолета Ryanair. Он заметил, что "НАТО в опасности", если там делают подобные заявления.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путина попросили прокомментировать, верит ли он в официальное объяснение властей Беларуси, почему они посадили самолет.

"Не хочу давать оценок того, что произошло с самолетом, - сказал президент. - Если по-честному, я этого не знаю".

"Нет, конечно, - ответил он на вопрос об участии в этом российских спецслужб. - Я видел заявления руководства НАТО по поводу того, что Россия принимала в этом участие. На это я могу вам сказать: НАТО в опасности, если его руководство делает такие заявления. Это значит, люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить".

Путин также рассказал, что ему говорил об инциденте Александр Лукашенко: "Как мне объяснил сам президент Беларуси, они не планировали никаких операций подобного рода". Согласно объяснению Лукашенко, у белорусских властей появилась информация о том, что разыскиваемый в республике человек находится на борту, когда он уже оказался на территории Беларуси и когда в интернете появились его фотография.

"Я даже не хочу вникать в это дело, это не касается нас совершенно, - подчеркнул Путин. - И не хочу давать оценок политическим процессам, которые происходят в Беларуси. Лучше не вмешиваться и дать людям разобраться самим".

Путин, кроме того, напомнил и об инциденте с посадкой самолета президента Боливии Эво Моралеса. "Ему предложили выйти из самолета, обыскали. Самолет главы государства! И никто об этом не вспоминает, - констатировал он. - Как будто этого не было. Но это было. И, кстати, не один раз и не только с самолетом этого президента".

Ведущий начал задавать вопрос о том самом человеке в розыске - блогере Романе Протасевиче. "Вы нас затюкали этими вопросами, - улыбнулся Путин, напомнив, что форум экономический. - И меня, и канцлера (в мероприятии принимает участие канцлер Австрии Себастьян Курц, - прим. "РГ")… Какой-то Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу".

Ведущий тогда задал другой вопрос: посадила бы Россия самолет, летящий, например, из Лондона в Тайланд, если бы на борту был разыскиваемый человек? "Не скажу", - отреагировал Путин.

Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На фоне инцидента полеты над республикой приостановил ряд авиакомпаний, некоторые страны перестали выполнять полеты в саму страну.