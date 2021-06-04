Путин: От российской вакцины ни одного летального исхода

Открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал россиян сделать прививки, напомнив об эффективности и безопасности российских вакцин.

"У каждого - повторю у каждого - гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно и бесплатно", - заявил президент. Он отметил, что это дело добровольное. Однако попросил россиян все же воспользоваться такой возможностью, чтобы защитить себя и близких.

"Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной, - подчеркнул Путин. - Эффективность - свыше 96 процентов".

Он привел данные контролирующих органов, согласно которым не отмечено ни одного летального исхода от применения российской вакцины. "И на себе это испытал, - отметил президент. - Может быть небольшой подъем температуры. И все - это все побочные эффекты. Но защита зато хорошая".

Путин также обратил внимание, что у России уже четыре вакцины, и достижения российских ученых широко признаны в мире. "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах мира, где проживает более 3 млрд 200 млн человек. "Мы не только создали уникальные технологии и быстро наладили выпуск вакцины, но и помогаем нашим зарубежным партнерам разворачивать такое производство на своих площадках, - заявил глава государства. - Кроме России этого не делает никто".