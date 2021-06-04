Путин: Плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует

Президент России Владимир Путин не переживает по поводу того, что какие-то интернет-площадки могут его заблокировать за высказывания, идущие вразрез с общепринятой на Западе точкой зрения.
Так он ответил на вопрос модератора пленарного заседания ПМЭФ Станислава Натанзона о том, что слова президента РФ о событиях в американском Капитолии могли бы быть истолкованы как поддержка нападавших и привести, например, к блокировке сайта Кремля.
"Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это [нападение на Капитолий] хорошо, во-вторых, я не даю оценок самому событию. Я говорю о том, что за этим последовало", - пояснил президент РФ.
"А в-третьих, плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует", - заявил Путин. "Для меня важнее другое - доверие российского народа в том качестве, в котором я нахожусь", - заключил он.
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