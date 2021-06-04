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Власть
04.06.2021 14:44

Путин поручил проработать вопрос об организации вакцинации иностранцев в РФ

Только около 10% населения мира смогли сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, при этом сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам от COVID-19. Об этом заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Путин: COVID не уйдет, пока вакцины не будут доступны на всех континентах

Российский лидер также подчеркнул, что в России зарегистрировано уже четыре вакцины от коронавируса. При этом от российских вакцин не зафиксировано ни одного летального случая.

Глава России попросил правительство проработать в течение месяца, до конца июня, вопрос возможности платной вакцинации от COVID-19 иностранцев в России.

Напомним, что специалисты считают вакцинацию наиболее эффективным средством профилактики COVID-19. В России массовая вакцинация населения проводится во всех регионах. Зарегистрировано уже четыре вакцины от новой инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт", созданные в НИЦЭМ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак" производства Центра имени Чумакова РАН. Привиться все россияне могут бесплатно.

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