Президент Владимир Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости и предпринимательства.

Кроме того, глава государства призвал правительство усилить программы содействия занятости в регионах с высоким уровнем безработицы.

"При этом подчеркну - нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона", - сказал Путин на открытии пленарного заседания ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".